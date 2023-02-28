WSJ опубликовал выводы о лабораторном происхождении COVID-19 озвучили в США

Коронавирус. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министерство энергетики США пришло к выводу, что пандемия COVID-19, вероятнее всего, была спровоцирована в результате утечки вируса из лаборатории, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на секретный разведывательный отчет, предоставленный Белому дому и ключевым членам Конгресса.

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В новом отчете подчеркивается, что разные представители разведывательного сообщества пришли к разрозненным суждениям о происхождении COVID-19. Министерство энергетики присоединилось к мнению Федерального бюро расследований, заявив, что вирус, вероятнее всего, распространился в результате несчастного случая в китайской лаборатории. Четыре других агентства (в том числе, национальная разведывательная группа) все еще считают, что вирус появился естественным путем. Два агентства еще не определились.

Вывод Министерства энергетики является результатом новых разведывательных данных и имеет большое значение, поскольку агентство обладает значительным научным опытом и осуществляет надзор за сетью национальных лабораторий США, некоторые из которых проводят передовые биологические исследования.

Официальные лица США отказались сообщить подробности новой разведывательной информации и анализе, которые заставили Министерство энергетики изменить свою позицию. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан отказался подтвердить или опровергнуть сообщение The Wall Street Journal. Он сказал, что президент Байден неоднократно призывал разведывательное сообщество вкладывать средства в исследования происхождения COVID-19.

Китай, который наложил ограничения на расследования Всемирной организации здравоохранения, оспаривает возможность утечки вируса из одной из своих лабораторий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2010968-wsj-opublikoval-vyvody-o-laboratornom-proishozhdenii-covid-19-ozvuchili-v-ssha/