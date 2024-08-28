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Отсутствие вакцин от коронавируса в Алматы подтвердили в ДСЭК

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Врач в лаборатории делает ПЦР-тестирование
Анализы. Иллюстративное фото: Costfoto/Future Publishing/Getty Images

В Алматы нет вакцин от коронавируса, однако выявление случаев заболеваемости у населения все еще продолжается. Об этом стало известно во время брифинга на площадке РСК, передает NUR.KZ.

Стало известно, что в данный момент вакцины против коронавируса в городе отсутствуют.

"На сегодня вакцина против коронавирусной инфекции отсутствует, но предпринимаются меры Министерством здравоохранения по обеспечению вакциной QazVac", - сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова.

Однако обстановка остается под контролем.

"На сегодняшний день проводится эпиднадзор за заболеваемостью ОРВИ и гриппом согласно санитарных правил, которые предусматривают и лабораторные обследования на коронавирус.

То есть, те пробы, которые были доставлены от заболевших с подозрением на ОРВИ и грипп, параллельно проверяются и на COVID", - заявила Асель Калыкова.

Она добавила, что с начала предэпидемического сезона из обратившихся 290 больных с подозрением на COVID-19, вирус был подтвержден у 58 человек. А за последние 7 дней выявлено 9 случаев.

По словам спикеров, вопрос раннего выявления COVID-19 не ослаблен. Надзор ведется повсеместно. С начала текущего года зарегистрировано 302 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекцией среди населения Алматы.

Напомним, сегодня сообщалось, что поликлиники будут переведены на усиленный режим работы. Они будут работать даже в праздники и выходные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2154387-otsutstvie-vakcin-ot-koronavirusa-v-almaty-podtverdili-v-dsek/

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