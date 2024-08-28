Поликлиники переведут на усиленный режим работы в Алматы

В Управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что фильтры и прививочные кабинеты поликлиник города будут переведены на усиленный режим работы, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказала руководитель отдела эпидемиологического контроля УОЗ Алматы Бакжанар Мухамадиева, для профилактики заболеваемости ОРВИ и гриппом, с 1 сентября все фильтры и прививочные кабинеты поликлиник города будут переведены на усиленный режим работы, в частности, будут работать в выходные и праздничные дни.

"⁠Также для обслуживания вызовов 4 категории срочности на уровне отделения скорой медицинской помощи при поликлиниках для работы фельдшерских бригад по городу выделено 102 автомобиля скорой медицинского автотранспорта, что позволит оперативно обслуживать пациентов на дому.

Для госпитализации больных с ОРВИ и гриппом в стационарах города подготовлены 453 койки, и дополнительно, в случае увеличения числа заболевших, предусмотрена возможность развертывания еще 90 коек, что позволит обеспечить своевременную госпитализацию и лечение пациентов, нуждающихся в стационарном уходе", - сообщила Мухамадиева во время брифинга на площадке РСК.

Она добавила, что больницы подготовлены к оказанию интенсивной терапии. Там расположены 892 аппарата ИВЛ для оказания помощи пациентам с тяжелыми формами гриппа и ОРВИ.

При этом детей до года и беременных будут обслуживать в приоритетном порядке в случае подъема среди населения заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Также может быть увеличено количество "скорых" в городе - со 186 до 200 бригад.

Кроме того, с 15 сентября начнется кампания по вакцинации против гриппа.

УОЗ города Алматы призывает жителей и гостей южного мегаполиса соблюдать следующие меры неспецифической профилактики против ОРВИ и гриппа:

избегать контакта с больными ОРВИ; если контакт неизбежен, то необходимо находиться в маске;

заболевший должен надевать маску в общественных местах, при посещении коллектива; находясь дома, в кругу семьи;

в случае заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью; не заниматься самолечением,

во время чихания и кашля прикрывать рот рукой, салфеткой;

мыть руки как можно чаще;

повышать иммунную систему, употреблять больше витамина С;

сократить посещение массовых мероприятий, особенно в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом;

не отправлять больных детей в школы, детские дошкольные учреждения.