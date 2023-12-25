Врачи: Новый штамм COVID-19 начал быстрее распространяться в преддверии праздников

Врачи США заявили, что новый вариант COVID-19 под названием JN.1 начал быстро распространяться в преддверии праздничного сезона, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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JN.1 является субвариантом штамма Омикрон, который имеет дополнительную мутацию в белке-шипе. В настоящее время на новый подвариант приходится 44% случаев заражения COVID-19 в США. По данным Центров по контролю над заболеваниями, распространенность вируса удвоилась в течение последних двух недель.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения классифицировала JN.1 как вариант, представляющий научный интерес. Это произошло из-за быстрого распространения данного варианта по всему миру. При этом в ВОЗ заявили, что данный штамм имеет низкий риск для глобального здравоохранения.

Данный штамм уже выявлен в 41 стране, в том числе во Франции, в США, в Сингапуре, Канаде, Великобритании и Швеции. Сообщается, что в течение зимнего сезона число случаев заражения может возрасти.