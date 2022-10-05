Здоровье
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Еще 59 человек заразились коронавирусом в Казахстане

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Девушка в маске идет по городу
Девушка в маске. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За минувшие сутки, 4 октября, в Казахстане зарегистрировали 59 случаев заражения коронавирусом. Актуальные данные опубликовал официальный Telegram-канал Комитета санэпидконтроля Минздрава РК.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • в Астане - 9,
  • в Алматы - 8,
  • в Шымкент - 1,
  • в Акмолинской области - 12,
  • в Алматинской области - 2,
  • в Жетысуской области - 1,
  • в Атырауской области - 1,
  • в Восточно-Казахстанской области - 1,
  • в Западно-Казахстанской области - 2,
  • в Карагандинской области - 6,
  • в Улытауской области - 3,
  • в Костанайской области - 6,
  • в Павлодарской области - 2,
  • в Северо-Казахстанской области - 5.

За все время эпидемии в стране зарегистрировали 1 393 779 случаев заражения коронавирусом.

Отметим, накануне сообщалось о 29 случаях заражения КВИ, еще днем ранее суточный прирост составил 28 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1991099-esche-59-chelovek-zarazilis-koronavirusom-v-kazahstane/

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