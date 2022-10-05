Еще 59 человек заразились коронавирусом в Казахстане
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За минувшие сутки, 4 октября, в Казахстане зарегистрировали 59 случаев заражения коронавирусом. Актуальные данные опубликовал официальный Telegram-канал Комитета санэпидконтроля Минздрава РК.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- в Астане - 9,
- в Алматы - 8,
- в Шымкент - 1,
- в Акмолинской области - 12,
- в Алматинской области - 2,
- в Жетысуской области - 1,
- в Атырауской области - 1,
- в Восточно-Казахстанской области - 1,
- в Западно-Казахстанской области - 2,
- в Карагандинской области - 6,
- в Улытауской области - 3,
- в Костанайской области - 6,
- в Павлодарской области - 2,
- в Северо-Казахстанской области - 5.
За все время эпидемии в стране зарегистрировали 1 393 779 случаев заражения коронавирусом.
Отметим, накануне сообщалось о 29 случаях заражения КВИ, еще днем ранее суточный прирост составил 28 случаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1991099-esche-59-chelovek-zarazilis-koronavirusom-v-kazahstane/