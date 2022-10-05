Еще 59 человек заразились коронавирусом в Казахстане

Девушка в маске. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За минувшие сутки, 4 октября, в Казахстане зарегистрировали 59 случаев заражения коронавирусом. Актуальные данные опубликовал официальный Telegram-канал Комитета санэпидконтроля Минздрава РК.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

в Астане - 9,

в Алматы - 8,

в Шымкент - 1,

в Акмолинской области - 12,

в Алматинской области - 2,

в Жетысуской области - 1,

в Атырауской области - 1,

в Восточно-Казахстанской области - 1,

в Западно-Казахстанской области - 2,

в Карагандинской области - 6,

в Улытауской области - 3,

в Костанайской области - 6,

в Павлодарской области - 2,

в Северо-Казахстанской области - 5.

За все время эпидемии в стране зарегистрировали 1 393 779 случаев заражения коронавирусом.

Отметим, накануне сообщалось о 29 случаях заражения КВИ, еще днем ранее суточный прирост составил 28 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1991099-esche-59-chelovek-zarazilis-koronavirusom-v-kazahstane/