ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире за неделю

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С 8 по 14 августа включительно количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией во всем мире снизилось на 24 процента по сравнению с предыдущей неделей, передает официальный сайт ВОЗ.

За этот период было зафиксировано свыше 5,4 млн случаев COVID-19. А показатель смертности снизился на шесть процентов по сравнению с предыдущей неделей и был равен 15 тысячам.

В общей сложности, по состоянию на 14 ввгуста 2022 года, с начала пандемии во всем мире зарегистрировано примерно 587 млн случаев заболевания COVID-19 и 6,4 млн летальных исходов.

Ранее первая леди США Джилл Байден заразилась коронавирусом. Перед этим о заболевании COVID-19 сообщили глава Пентагона Ллойд Остин и глава фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1983732-voz-soobschila-o-snizhenii-zabolevaemosti-covid-19-v-mire-za-nedelyu/