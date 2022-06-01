Турция и Италия отменили ПЦР-тесты для въезда туристов

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Власти Италии и Турции отменили требования о предоставлении отрицательного ПЦР-теста при въезде в их страны, передает АТОР.

Минздрав Италии сообщил, что не будет продлевать постановление, которое предусматривает действие GreenPass ("Зеленого сертификата") для въезда в страну.

Теперь туристам для въезда в Италию не нужно предъявлять сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку переболевшего COVID-19.

АТОР со ссылкой на МВД Турции пишет, что с 1 июня для въезда в страну путешественникам понадобится только паспорт. Турецкие власти заявили, что не будут требовать у туристов отрицательные ПЦР-тесты, которые ранее были необходимы непривитым.

Накануне власти Кубы и Турции отменили обязательное ношение масок. Исключение составляют медицинские учреждения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1971958-turtsiya-i-italiya-otmenili-ptsr-testy-dlya-vezda-turistov/