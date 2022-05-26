Здоровье
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Всего у пяти казахстанцев обнаружили коронавирус за сутки

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Медбрат держит в руках пробирку
Иллюстративное фото: Justin Tallis/AFP/Getty Images

За 25 мая в Казахстане подтвердились всего пять случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

В разрезе регионов ситуация такова:

  • в Нур-Султане – 1 новый выявленный случай заражения;
  • в Алматы – 3;
  • в Костанайской области – 1.

Всего же в Казахстане с начала эпидемии было подтверждено 1 305 715 случаев заражения инфекцией.

Отметим, что месяц назад показатели заболеваемости были примерно теми же – восемь случаев заражения за сутки. Однако три месяца назад суточный прирост зараженных превышал 350 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1971108-vsego-u-pyati-kazahstantsev-obnaruzhili-koronavirus-za-sutki/

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