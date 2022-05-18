Можно ли казахстанским школьникам отметить выпускной не в школе, пояснили в Минздраве

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Вице-министр здравоохранения Казахстана высказалась о том, что родителям школьников важно обдумать вопрос проведения выпускных. Несмотря на то, что все карантинные ограничения сняты, остается опасность заражения.

Ранее в Министерстве образования и науки привели рекомендации по проведению выпускных вечеров для школьников. В одном из пунктов говорилось, что их проведение разрешено, но только в стенах школы.

Вице-министр здравоохранения и главный санврач РК Айжан Есмагамбетова отметила, что проводить выпускные в ресторанах не запрещено, однако родителям рекомендуется обдумать решение о том, проводить праздничный вечер или нет, а также тщательно проверить заведение, где планируется его организовать, передает издание Sputnik Казахстан.

"Я полагаю, что позиция Минобразования связана в большей степени с обеспечением безопасности детей в период проведения таких мероприятий", – сказала главный санврач в беседе с корреспондентом издания.

Вице-министр также подчеркнула, что необходимо серьезно отнестись к подготовке и проверке меню ресторана, чтобы не допустить пищевого отравления.

"Сейчас лето, температура высокая, и очень важно сохранять технологию производства блюд, условия хранения продуктов, очень важно знать, где закупается продукция. Рекомендация Минздрава касается только профилактики кишечных инфекций", – сообщила она.

И хотя, по словам спикера, касательно инфекционных заболеваний ограничений со стороны Минздрава нет, она напомнила, что вирус все еще существует.

"Несмотря на то, что эпидситуация по коронавирусу в Казахстане стабильна, не нужно забывать, что он среди нас, и на любом коллективном мероприятии, если среди гостей будут зараженные, они будут способствовать распространению вируса", – уточнила Есмагамбетова.

Она также напомнила предпринимателям о важности соблюдения всех санитарных требований и недопущения вспышек коронавируса среди граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1969932-mozhno-li-kazahstanskim-shkolnikam-otmetit-vypusknoy-ne-v-shkole-poyasnili-v-minzdrave/