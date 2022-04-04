В 12 регионах Казахстана не выявили ни одного случая COVID-19 за сутки
За ушедшие сутки, 3 апреля, в Казахстане зарегистрировали 11 случаев заражения коронавирусом. Обновленную статистику о заболеваемости КВИ опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
Накануне в Казахстане зарегистрировали 18 случаев заражения коронавирусом - новые зараженные были выявлены только в 6 регионах страны. За сутки до этого сообщалось о 16 новых зараженных в 7 регионах Казахстана.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 1
- Алматы - 7
- Алматинская область - 1
- Костанайская область - 1
- Кызылординская область - 1
За все время пандемии в Казахстане зарегистрировали 1 305 199 случаев заражения коронавирусом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1963311-ni-odnogo-sluchaya-covid-19-ne-vyyavili-za-sutki-v-12-regionah-kazahstana/