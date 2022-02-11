Заразившийся COVID-19 принц Чарльз недавно контактировал с королевой Елизаветой II

Принц Чарльз. Фото: Peter Cziborra - WPA Pool/Getty Images

Стало известно, что тест на коронавирус у принца Чарльза оказался положительным, передает Mirror Online.

За несколько дней до этого монарх контактировал с королевой Елизаветой II в Виндзорском замке.

Как сообщил источник, Букингемский дворец отказался подтверждать или опровергать факт, что британская королева заразилась COVID-19. Как известно, обычно принц Чарльз приветствует свою мать поцелуем в руку и в щеку.

Елизавета II сейчас находится под наблюдением врачей. Первую дозу вакцины она получила в январе прошлого года. Второй укол последовал в марте. Точно не известно, ревакцинировалась ли 95-летняя королева Великобритании.

10 февраля официальный аккаунт 73-летнего принца Чарльза объявил, что монарх заболел COVID-19. Поэтому он самоизолируется. В связи с этим он отменил визиты на ближайшие мероприятия.

Отмечается, что сильных симптомов у принца не было.

Напомним, Елизавета II пожелала, чтобы супруга Чарльза Камилла стала королевой-консортом, когда ее сын станет королем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955677-zarazivshiysya-covid-19-prints-charlz-nedavno-kontaktiroval-s-korolevoy-elizavetoy-ii/