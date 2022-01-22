Опубликовано новое постановление главного санврача Алматы

Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Алматы Карлыгаш Абдижаббаровой, передает корреспондент NUR.KZ.

В документе говорится, что спортивно-оздоровительные центры, бани, сауны, бассейны могут посещать только те, у кого "зеленый" статус или есть постоянные медицинские противопоказания к вакцинации против коронавируса.

Указывается, что необходимо перевести на дистанционный формат работы не менее 70% административного персонала госорганов, национальных компаний, офисных работников предприятий и организаций всех форм собственности, независимо от проведения вакцинации и ревакцинации сотрудников против СОVID-19, за исключением объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства.

С 24 января 2022 года определены следующие форматы обучения:

в дошкольных организациях - в штатном формате по заявлениям родителей (в "красной", "желтой", "зеленой" зонах);

- в штатном формате по заявлениям родителей (в "красной", "желтой", "зеленой" зонах); в общеобразовательных школах ("красная" зона):

- начальные 1-4 классы (1-6 классы в международных школах) - в штатном формате;

- до 600 учащихся включительно - в штатном формате;

- свыше 600 учащихся - в штатном формате с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ;

во внешкольных организациях , организациях дополнительного образования, коррекционных кабинетах (центрах) для детей и взрослых - в штатном формате;

, для детей и взрослых - в штатном формате; в вузах и колледжах ("красная" зона) в комбинированном формате: практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика - в штатном режиме по гибкому графику, лекции - онлайн.

Допускается обучение в штатном формате школьников, получивших полный курс вакцинации, по усмотрению администрации организации образования.

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Напомним, накануне новое постановление подписал главный санврач Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952495-opublikovano-novoe-postanovlenie-glavnogo-sanvracha-almaty/