СМИ: Родившаяся в декабре 2021 дочь Бориса Джонсона тяжело переболела COVID-19

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс. Фото: Gettty Images/ NurPhoto / Contributor

СМИ сообщили, что младшая дочь премьер-министра Великобритании тяжело переболела COVID-19, передает Mail Online.

Ранее на Даунинг-стрит сообщили, что кто-то из членов семьи Бориса Джонсона заболел COVID-19. Но кто это был, они не уточнили. Сам Джонсон несколько дней не появлялся на публике сразу после этого объявления.

Сейчас в СМИ появилась информация, что младшая дочь премьера Британии Роми, которой исполнилось шесть недель, тяжело переболела коронавирусом. Но сейчас ребенок идет на поправку.

В минувший вторник Джонсон дал интервью Sky News в связи со скандалом с вечеринкой на заднем дворе на Даунинг-стрит, где он, его супруга и подчиненные не соблюдали дистанцию и не носили масок.

Утверждают, что во время интервью он казался подавленным.

Роми Айрис Шарлотта Джонсон родилась 9 декабря 2021 года. Она является вторым ребенком в семье Бориса Джонсона и его 33-летней жены Кэрри.

Напомним, после скандала с вечеринкой на Даунинг-стрит Бориса Джонсона призвали уйти в отставку. В свою очередь, полиция Лондона отказалась расследовать это дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952155-smi-rodivshayasya-v-dekabre-2021-doch-borisa-dzhonsona-tyazhelo-perebolela-covid-19/