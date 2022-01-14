"Пик заболеваемости придется на март": главный санврач Алматы озвучила прогноз по COVID-19

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Главный санитарный врач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова озвучила оптимистичный и пессимистичный сценарий развития распространения заболеваемости COVID-19 в Алматы. По ее словам, новый пик волны коронавируса в городе придется на март, передает корреспондент NUR.KZ.

"Штамм "омикрон" стремительно распространяется и в ближайшее время вытеснит штамм "дельта". Пик волны заболеваемости будет в марте. По оптимистическому прогнозу в середине марта мы будем выявлять 2500 случаев COVID-19 в сутки, по пессимистичному сценарию - до 3800 случаев в сутки", - сказала главный санврач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова.

По ее словам, сейчас для Алматы наблюдаются особенности эпидемиологического процесса характерные для штамма "омикрон". Это более высокий коэффициент распространения - 1 к 15. А также повышенный риск повторного заболевания и поражение более молодой категории населения.

"Резко увеличилась недельная заболеваемость. Также за предыдущие семь дней увеличилось количество бессимптомных случаев. С 6% в декабре до 11%", - сообщила главный санврач Алматы.

Ранее было опубликовано новое постановление главного санврача Алматы, которое ужесточает карантин в южной столице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951142-pik-pridetsya-na-mart-novyy-glavnyy-sanvrach-almaty-ozvuchila-prognoz-po-covid-19/