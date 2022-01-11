Заболеваемость COVID-19 выросла на 75 процентов за неделю в ЗКО

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В Западно-Казахстанской области за последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла на 75 процентов. Регион перешел в "желтую" зону, передает корреспондент NUR.KZ.

Санитарные врачи отметили, что за последнюю неделю лабораторно подтверждены 168 случаев заболевания COVID-19. Еще неделю назад этот показатель составлял 43 случая.

"За прошлый год в регионе от КВИ умерли 684 человека. В этом году тоже были летальные случаи. В основном от коварной болезни погибают пожилые люди с сопутствующими заболеваниями.

В регионе продолжается вакцинация населения. Первым компонентом привито 62 процента от подлежащего вакцинации количества населения, вторым компонентом - 59 процентов. У нас низкий охват вакцинацией пожилых людей", - отметил главный государственный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев.

Сейчас по матрице оценки эпидемиологической ситуации регион переместился в "желтую" зону по темпам распространения коронавирусной инфекции.

"Мы будем в течение пяти дней следить за ситуацией. Если заболеваемость КВИ начнет расти, то будут введены дополнительные карантинные ограничения. В основном они касаются наполняемости объектов общепита. Раньше мероприятия были разрешены с участием 100 человек, это количество может сократиться до 70 человек", - отметил Мухамгали Арыспаев.

В этом году мониторинговые группы провели 38 рейдов, охватив более 400 объектов. На двух из них были выявлены нарушения санитарных норм.

Напомним, ранее сообщалось, что до 2216 увеличился суточный прирост зараженных коронавирусом в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950578-zabolevaemost-covid-19-vyrosla-na-75-protsentov-za-nedelyu-v-zko/