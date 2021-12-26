Итоги года 2021: какие штаммы COVID-19 существуют и чем они отличаются

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С того момента, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19, ученые выявили несколько тысяч штаммов вируса. Большинство из них практически не влияют на ход заражения и заболеваемости, но есть и "вызывающие опасения".

Во вторую категорию попадают штаммы, обозначенные греческими буквами, – "альфа", "бета", "гамма", "дельта", "омикрон".

Штамм "альфа" еще называют "британским", его выявили в октябре 2020 года в Великобритании. По словам ученых, он быстро передается от человека к человеку, но не влияет на летальность или более длительное течение заболевания. Основные симптомы "альфы" у детей и взрослых схожи: высокая температура, кашель, потеря или изменение обоняния и вкуса. Но у детей также наблюдаются такие признаки, как повышенная утомляемость, потеря аппетита, головные боли.

Вариант "бета" впервые выявили в ЮАР в декабре 2020 года. Этот тип коронавируса сильнее прикрепляется к клеткам организма. Он более распространен среди молодых людей. В феврале 2021 года повышенную заразность нового штамма подтвердила ВОЗ. Эксперты подчеркнули, что на тяжесть течения COVID-19 мутация не оказывает влияние.

"Гамма"-штамм ученые из Бразилии выявили в январе этого года. Этот штамм коронавируса вызвал вторую волну заболеваемости COVID-19 в городе Манаус. Его особенность была в том, что он быстро распространяется и повторно инфицирует переболевших COVID-19 людей, передает DW. При этом болезнь у зараженных протекает не тяжелее, чем при других штаммах.

Штамм "дельта", который был обнаружен в индийском городе Напур, с весны этого года был доминирующим по всему миру. Этот штамм более опасен, так как вызывает осложнения и увеличивает вероятность смерти. "Дельта" похож на простуду и чаще поражает молодых. Основными симптомами являются головная боль, насморк, боль в горле, высокая температура, усталость, боли в мышцах, тошнота или рвота, диарея, пациенты жалуются на нарушение слуха, у больных могут возникать тромбы, провоцирующие гангрену. Его главная опасность состоит в том, что он очень быстро поражает легкие. А вот потерю обоняния эта мутация коронавируса может и не вызывать.

В ноябре 2021 года в ЮАР был выявлен новый штамм, получивший название "омикрон". ВОЗ сделала предварительное заявление, что омикрон-штамм коронавируса менее опасен, что "дельта". При этом вакцины могут быть менее эффективны против нового варианта COVID-19. Ученые Центра эпидемиологического моделирования и анализа ЮАР и Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ) заявили, что омикрон-штамм в три раза заразнее для переболевших COVID-19, чем другие варианты. Известно, что новый вариант распространился уже более чем в 57 странах.

Помимо "вызывающих опасение", ВОЗ определила несколько вариантов в группу "представляющих интерес". К ним относятся штаммы "мю" и "лямбда".

Вариант "мю" был обнаружен в Колумбии в начале этого года. Несмотря на то, что штамм быстро распространился, в мире всего 0,1% людей, зараженных COVID-19, вызванной мю-вариантом, передает РБК.

"Лямбда"-вариант был впервые зафиксирован в Перу в прошлом году. Он также быстро распространился и был обнаружен в 30 странах. Японские ученые заявили, что этот штамм способен лучше уходить от иммунного ответа, поэтому даже вакцинированные и выздоровевшие люди защищены от него в гораздо меньшей степени, сообщает DW. Однако ВОЗ все же не включила этот тип коронавируса в список опасных штаммов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947099-itogi-goda-2021-kakie-shtammy-covid-19-suschestvuyut-i-chem-oni-otlichayutsya/