Число заболевших COVID-19 за сутки в Казахстане снова упало ниже тысячи

Еще 921 казахстанец заразился коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. Актуальные на утро 22 ноября данные опубликованы в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz. Отметим, что этот показатель на 126 меньше, чем было зафиксировано сутками ранее - тогда подтвердились 1047 новых случаев заражения.
Согласно статистике, по количеству новых случае заболевания КВИ за ушедшие сутки лидируют Алматы, Нур-Султан и Павлодарская область.
По данным Минздрава, эпидситуация в разрезе регионов за прошедшие сутки выглядит следующим образом:
- город Нур-Султан - 110
- город Алматы - 127
- город Шымкент - 5
- Акмолинская область - 71
- Актюбинская область - 18
- Алматинская область - 34
- Атырауская область - 14
- Восточно-Казахстанская область - 60
- Жамбылская область - 6
- Западно-Казахстанская область - 16
- Карагандинская область - 109
- Костанайская область - 107
- Кызылординская область - 6
- Мангистауская область - 1
- Павлодарская область - 110
- Северо-Казахстанская область - 120
- Туркестанская область - 7
Всего с начала пандемии в стране выявлено 964749 заболевших.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943232-chislo-zabolevshih-covid-19-za-sutki-v-kazahstane-snova-upalo-nizhe-tysyachi/