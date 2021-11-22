Здоровье
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Число заболевших COVID-19 за сутки в Казахстане снова упало ниже тысячи

Люди на улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Еще 921 казахстанец заразился коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. Актуальные на утро 22 ноября данные опубликованы в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz. Отметим, что этот показатель на 126 меньше, чем было зафиксировано сутками ранее - тогда подтвердились 1047 новых случаев заражения.

Согласно статистике, по количеству новых случае заболевания КВИ за ушедшие сутки лидируют Алматы, Нур-Султан и Павлодарская область.

По данным Минздрава, эпидситуация в разрезе регионов за прошедшие сутки выглядит следующим образом:

  • город Нур-Султан - 110
  • город Алматы - 127
  • город Шымкент - 5
  • Акмолинская область - 71
  • Актюбинская область - 18
  • Алматинская область - 34
  • Атырауская область - 14
  • Восточно-Казахстанская область - 60
  • Жамбылская область - 6
  • Западно-Казахстанская область - 16
  • Карагандинская область - 109
  • Костанайская область - 107
  • Кызылординская область - 6
  • Мангистауская область - 1
  • Павлодарская область - 110
  • Северо-Казахстанская область - 120
  • Туркестанская область - 7

Всего с начала пандемии в стране выявлено 964749 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943232-chislo-zabolevshih-covid-19-za-sutki-v-kazahstane-snova-upalo-nizhe-tysyachi/