Число заболевших COVID-19 за сутки в Казахстане снова упало ниже тысячи

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Еще 921 казахстанец заразился коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. Актуальные на утро 22 ноября данные опубликованы в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz. Отметим, что этот показатель на 126 меньше, чем было зафиксировано сутками ранее - тогда подтвердились 1047 новых случаев заражения.

Согласно статистике, по количеству новых случае заболевания КВИ за ушедшие сутки лидируют Алматы, Нур-Султан и Павлодарская область.

По данным Минздрава, эпидситуация в разрезе регионов за прошедшие сутки выглядит следующим образом:

город Нур-Султан - 110

город Алматы - 127

город Шымкент - 5

Акмолинская область - 71

Актюбинская область - 18

Алматинская область - 34

Атырауская область - 14

Восточно-Казахстанская область - 60

Жамбылская область - 6

Западно-Казахстанская область - 16

Карагандинская область - 109

Костанайская область - 107

Кызылординская область - 6

Мангистауская область - 1

Павлодарская область - 110

Северо-Казахстанская область - 120

Туркестанская область - 7

Всего с начала пандемии в стране выявлено 964749 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943232-chislo-zabolevshih-covid-19-za-sutki-v-kazahstane-snova-upalo-nizhe-tysyachi/