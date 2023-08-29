Ученые заявили о связи ультрапереработанных продуктов и сердечно-сосудистых заболеваний

Фаст-фуд. Иллюстративное фото: pexels.com

Австралийские ученые заявили, что употребление в пищу ультрапереработанных продуктов повышает риск наступления сердечного приступа и инсульта у человека, передает The Guardian.

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Исследование, представленное на ежегодном собрании Европейского общества кардиологов, должно послужить тревожным звонком для правительств во всем мире. В последние годы глобальное потребление продуктов с высокой степенью переработки (крупы быстрого приготовления, протеиновые батончики, газированные напитки, готовые блюда, фаст-фуд) резко возросло. В Великобритании и США более половины среднего рациона людей состоит из ультрапереработанных продуктов питания. Среди людей из малообеспеченных слоев населения этот показатель составляет 80%.

Выступая перед журналистами в Амстердаме, Анушрия Пант из Сиднейского университета, сказала, что большинство людей не представляют, что пища, которую они считают здоровой (сэндвичи, роллы, супы и обезжиренные йогурты), на самом деле является ультрапереработанной.

Так, в одном из исследований участвовали 10 тысяч женщин. Выяснилось, что те из них, кто на протяжении последних 15 лет употребляли в пищу много ультрапереработанных продуктов, были на 39% больше подвержены повышению давления. Кроме того, выяснилось, что у людей, употребляющих такие продукты, на 24% чаще развиваются сердечно-сосудистые заболевания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/food/healthy-eating/2034231-uchenye-zayavili-o-svyazi-ultrapererabotannyh-produktov-i-serdechno-sosudistyh-zabolevaniy/