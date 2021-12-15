Назван уникальный продукт с противовирусным действием

Хрен: PxHere

Нутрициолог назвала уникальный продукт с противовирусным действием, передает РИА Новости.

Хрен богат витаминами группы В, а также витаминами С, Е, РР. Содержит в себе большое количество микроэлементов, аминокислот и клетчатки. В нем больше аскорбиновой кислоты, чем в лимоне или шиповнике.

"Остроту этому продукту придают горчичные масла, которые обладают антимикробным и противовирусным действиями. Этот ценный корнеплод можно и нужно включать в свой рацион людям, не имеющим противопоказаний", - говорит нутрициолог Виктория Лазарева.

Продукт не рекомендуется беременным и в период грудного вскармливания. А также во время острой стадии заболеваний желудочно-кишечного тракта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/food/healthy-eating/1946989-nazvan-unikalnyy-produkt-s-protivovirusnym-deystviem/