Врач рассказал о влиянии рыбьего жира на иммунитет

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Терапевт рассказал о бесценной пользе потребления рыбьего жира, передает Sputnik Россия.

В состав рыбьего жира входит омега-3, без которой человеку не выжить. Она оказывает противовоспалительное действие и поэтому рекомендуется людям с ревматоидный артритом, а также положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

"Это жир из рыб, которые живут в холодных морях. Тот рыбий жир, который раньше давали детям с ложки, получали из печени жирных рыб. Сейчас рыбий жир делают из всей тушки рыбы. Эту рыбу хитрым способом обрабатывают, растворяют и выделяют получившийся жир. В таком жире много ненасыщенных жирных кислот", - говорит терапевт Георгий Сапего.

Но не стоит думать, что рыбий жир способен укрепить иммунную систему.

"Рыбий жир снижает уровень триглицеридов, буквально жира, в крови, немного снижает артериальное давление, слегка уменьшает частоту сердечных сокращений, снижает свертываемость крови", - говорит Сапего.

Один из способов получать достаточное количество омега-3 - принимать БАДы. Но в этом случае с дозировкой следует быть осторожным, так как можно отравиться токсинами.

"Чтобы уберечься, не стоит съедать больше четырех граммов Омега-3 ненасыщенных жирных кислот в день, тогда отравиться токсинами нельзя", - сказал специалист.

Омега-3 содержится в льняном и горчичном масле, грецких орехах, фасоли, семенах чиа, шпинате и других продуктах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1944887-vrach-rasskazal-o-vliyanii-rybego-zhira-na-immunitet/