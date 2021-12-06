Диетолог рассказала, кому опасно злоупотреблять бананами

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Диетолог назвала группу людей, которым не стоит злоупотреблять бананами, передает РИА Новости.

Пациентам, страдающим гастритом, бананы необходимы для снижения риска изжоги или уменьшения кислотности желудка. А когда они недоспелые, содержат в себе много натрия. И могут оказать эффект мочегонного.

Кроме того, у сушеных бананов калорийность повышается в пять раз.

"Поспевшие имеют слабительный эффект, поэтому во время расстройств кишечника или заболеваний ЖКТ в острой стадии бананы, скорее всего, будут вредны. Они могут вызвать вздутие или метеоризм", - говорит диетолог Татьяна Разумовская.

Банан дает силу перед часовой силовой тренировкой, а также перед началом тяжелой физической работы.

Напомним, диетолог из Индии назвала полезный натуральный продукт, который может заменить сахар. А американский специалист назвала преимущества потребления овсянки для фигуры и поддержания здоровья человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/food/healthy-eating/1945391-dietolog-rasskazala-komu-opasno-zloupotreblyat-bananami/