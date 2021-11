Диетолог назвала преимущества потребления овсянки для здоровья и фигуры

Овсянка: Pixabay

Американский диетолог перечислила полезные свойства овсяной каши, передает Eat This Not That!.

Овсянка богата клетчаткой, витаминами группы В, фосфором, магнием и цинком. Еще при потреблении насыщает организм достаточным количеством белка.

"Эти питательные свойства делают овсянку углеводом, который действительно полезен для здоровья", - говорит диетолог Триста Бест.

Кроме того, каша из овсянки улучшает здоровье кишечника и сердечно-сосудистой системы, снижает уровень холестерина. Последнее подтверждает исследование 2012 года. Тогда у участников, которые ели эту кашу в течение шести недель, снизился показатель плохого холестерина.

Бест порекомендовала этот продукт желающим сбросить вес.

"Овсянка, как известно, стабилизирует уровень сахара в крови и помогает снизить вес, сохраняя сытость на более длительное время после еды", - сказала Бест.

Диетолог посоветовала не покупать овсяную кашу с подсластителями и различными добавками, потому что от такого продукта будет больше вреда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/food/healthy-eating/1942203-dietolog-nazvala-preimuschestva-potrebleniya-ovsyanki-dlya-zdorovya-i-figury/