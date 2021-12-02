Назван идеальный завтрак для худеющих людей

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Специалист рассказала об идеальном завтраке для тех, кто стремится сбросить вес, передает РИА Новости.

Выбор завтраков очень индивидуален. Кому-то больше подходят белковые завтраки, другим рекомендуется кушать утром ту еду, в которой преобладают углеводы.

"Несколько вариантов завтраков, где преобладают белки: яичница или омлет с овощами, сыром, сырники, творог с ягодами и орехами. Или углеводные завтраки: каша с фруктами, блинчики или запеканки", - говорит диетолог Татьяна Дик.

Можно еще попробовать комбинированные завтраки. Это, к примеру, тосты с сыром, тосты с авокадо и яйцом, каша и пара яиц, овсяноблин с начинкой, творожно-фруктовые запеканки.

Ранее американские диетологи назвали способы укрепить свое здоровье при помощи завтраков. И даже дали дополнительные рекомендации к питанию.

А кандидат медицинских наук составила список самых полезных каш для ежедневного употребления.

Также мы писали о полезных завтраках от казахстанского специалиста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/food/healthy-eating/1944881-nazvan-idealnyy-zavtrak-dlya-hudeyuschih-lyudey/