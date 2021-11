Диетологи назвали способы укрепить здоровье с помощью завтрака

Иллюстративное фото: Pexels

Диетологи из США рассказали о способах укрепить свое здоровье с помощью завтраков, передает Eat This Not That!

Первое, что необходимо сделать, - добавить больше фруктов и овощей в тарелку с завтраком. Это обогатит организм клетчаткой. Также рекомендуется поддерживать водный баланс и пить больше воды во время утреннего приема пищи и в течение всего дня.

Улучшат состояние здоровья - цитрусовые, в которых содержится большое количество витамина С. Он снижает риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты рекомендуют выпивать стакан апельсинового сока за завтраком.

Энергией с утра могут зарядить белки. Поэтому в утренний рацион следует добавить немного бобов, яиц или мяса, а также морепродуктов вроде лосося или сардин.

Отдельно стоит поговорить о яйцах. Это считается одной из лучших опций на завтрак. Яйца содержат большое количество витамина D. Помимо этого, из них на завтрак можно приготовить разнообразные блюда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/food/healthy-eating/1943333-dietologi-nazvali-sposoby-ukrepit-zdorove-s-pomoschyu-zavtraka/