86 авто попали в массовое ДТП на трассе в Болгарии: погибли 11 человек (видео)

В Болгарии на Тракийской автомагистрали из-за тумана произошло массовое ДТП, в которое попали 86 автомобилей. 11 человек погибли, передает NUR.KZ со ссылкой на Болгарское телеграфное агентство.

В Болгарии на Тракийской автомагистрали, соединяющей столицу страны Софию с городом Бургас, произошло два массовых столкновения, которые в общей сложности затронули 86 автомобилей.

В МВД страны сообщили, что причиной аварии, вероятнее всего, стал густой туман. По данным ведомства, первое столкновение произошло на полосе движения в направлении Бургаса после того, как грузовик перекрыл путь пассажирскому автобусу.

За автобусом ехал грузовик, перевозивший пшеницу. Легковой автомобиль врезался в заднюю часть грузовика, а грузовик - в автобус.

Tragedy in Bulgaria. 10 people have died and over 50 were injured in a series of major crashes involving around 50 vehicles on the Trakia motorway near Yambol. Dense fog caused extremely poor visibility. https://t.co/AYu4pjvqaL — една българка (@transbulgaria) November 10, 2026

Второе столкновение произошло на полосе движения по направлению в Софию.

"Очевидно, что видимость перед авариями составляла 70-80 метров. Туман резко сгустился, и автомобили, двигавшиеся по полосе в сторону Бургаса, очень быстро образовали пробку.

На противоположной полосе наиболее вероятной причиной аварии стало замедление движения автомобилей, водители которых снизили скорость, чтобы посмотреть, что происходит", - сказал глава МВД Болгарии Иван Демерджиев.

BULGARIA | 12 MUERTOS EN CHOQUES MÚLTIPLES POR UNA DENSA NIEBLA Dos colisiones en cadena involucraron a decenas de vehículos en la autopista Trakia, cerca de Yambol. La visibilidad cayó repentinamente a apenas diez metros. El siniestro dejó además decenas de heridos. https://t.co/eNt3fbnGXN — Media Oriente (@MediaOriente) November 10, 2026

Согласно данным МВД, инцидент произошел с участием 86 транспортных средств, из которых 63 ехали в направлении Бургаса и 23 - в направлении Софии.

Министерство здравоохранения страны сообщило, что десять человек погибли на месте происшествия, еще один скончался в больнице.

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