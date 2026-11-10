Трудовых мигрантов в России обяжут платить налог за неработающих членов семьи

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что иностранные работники, прибывшие в страну с родственниками, обязаны будут платить за них налог, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что в стране собираются принять закон, согласно которому иностранные работники, прибывшие в Россию с неработающими членами семьи, будут обязаны платить за них налог.

"Нами инициировано принятие закона, который финансово ограничит возможность трудовых мигрантов привозить в Россию своих неработающих родственников.

С 2027 года на каждого прибывающего члена семьи будет распространяться дополнительное налогообложение", - сказал он.

Глава МВД России добавил, что это делается для того, чтобы снизить нагрузку на социальный блок.

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