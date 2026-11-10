Взрыв и стрельба в Испании: погиб полицейский, несколько человек пострадали (видео)

В испанском городе Овьедо в результате взрыва самодельного устройства погиб сотрудник полиции, а его коллега лишился ноги, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

По данным РБК, в испанском городе Овьедо, на севере страны, в результате взрыва самодельного устройства погиб сотрудник Национальной полиции, еще один получил тяжелые ранения. Издание привело известные на данный момент подробности в переводе материалов испаноязычных СМИ.

По информации Europa Press, инцидент произошел после того, как правоохранители прибыли на вызов о стрельбе в районе Вильяфрия. А 20minutos сообщает, что, по предварительным данным, утром мужчина выстрелил в 17-летнюю девушку, предположительно, на почве семейного конфликта. Отец пострадавшей пытался самостоятельно отвезти ее в больницу, а очевидцы вызвали полицию.

Amplio despliegue policial en el barrio ovetense de Villafría tras una explosión cuya causa se desconoce. Según testigos presenciales, un paquete ha explotado en la calle Rafael Urrusti. La explosión tuvo lugar en torno a las 08:45 horas, pero según algunos vecinos, una hora antes se produjo un tiroteo en la misma zona. #TPANoticias — TPA Noticias (@TPAnoticias) November 10, 2026

Jupol пишет, что прибывшие полицейские обнаружили у входа в здание подозрительный рюкзак с "мигающим фонариком" внутри. Чтобы обезопасить жильцов, они вынесли находку на улицу.

Во время ее осмотра саперами отряда TEDAX и кинологами устройство сдетонировало. В результате погиб 60-летний младший инспектор кинологической службы, а 53-летний сотрудник лишился ноги.

A terrorist attack occurred in Spain: a police officer was killed in an explosion, and his colleague lost a leg. The explosive device was in a backpack, according to local media. https://t.co/v0CCLsajMv — Sprinter Report (@SprinterReport) November 10, 2026

El Periódico пишет, что сама пострадавшая девушка находится в Центральной больнице Астурии, ее жизни ничего не угрожает. Подозреваемый в стрельбе и закладке взрывного устройства скрылся, его поиски продолжаются. Точный способ приведения бомбы в действие пока не установлен.

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