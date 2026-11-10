Садыр Жапаров будет участвовать в выборах президента Кыргызстана как самовыдвиженец
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Действующий президент Кыргызстана Садыр Жапаров в качестве самовыдвиженца будет принимать участие в выборах в январе 2027 года, передает NUR.KZ со ссылкой на 24kg.
По информации издания, Садыр Жапаров обратился в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента. Он намерен участвовать в выборах в порядке самовыдвижения.
Отмечается, что по состоянию на 10 ноября в комиссию поступило шесть заявлений о выдвижении кандидатов на пост президента. Ранее о намерении участвовать в выборах заявили Аймен Касенов, Азамат Эсенбеков, Сыймык Жапыкеев, Акай Кыдыров и Исхак Масалиев.
При этом, срок выдвижения кандидатов на выборах президента Кыргызстана продлится до 13 ноября 2026 года. Выборы пройдут 27 января 2027 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2454675-sadyr-zhaparov-budet-uchastvovat-v-vyborah-prezidenta-kyrgyzstana-kak-samovydvizhenec/
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