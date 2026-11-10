Дружба с Кадыровым и поддержка России: Галустяна внесли в базу украинской военной разведки

Российский актер Михаил Галустян попал в базу украинской разведки. Среди причин указали его публичную позицию и отношения с Рамзаном Кадыровым, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Российского актера и телеведущего Михаила Галустяна внесли в базу War & Sanctions Главного управления разведки Минобороны Украины. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Авторы базы утверждают, что артист "систематически поддерживает" действия России в Украине. Еще одной причиной включения в список они назвали дружеские отношения Галустяна с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, которого считают союзником президента России Владимира Путина.

Отмечается, что в феврале 2025 года Евросоюз ввел санкции против Галустяна за действия, которые, по оценке Брюсселя, угрожают территориальной целостности и суверенитету Украины.

Актер назвал решение неожиданным и раскритиковал европейских политиков за введение ограничений против деятелей культуры. До этого, в январе 2023 года, Украина ввела против Галустяна санкции сроком на десять лет.

В мае 2019 года Галустяна внесли в базу украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма после его присоединения к России в 2014 году. Среди других причин указали участие актера в военно-патриотическом движении "Юнармия" и движении Putin Team, поддерживавшем Путина на президентских выборах 2018 года.

В октябре 2024 года официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала украинский сайт "Миротворец" "списком намеченных жертв" и "списком на уничтожение". Так она прокомментировала включение в базу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Ранее мы сообщали, что российский комик Михаил Галустян впервые побывал в Душанбе и обратился к жителям Таджикистана.

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