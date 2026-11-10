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    Кристина Райсвих
    Редактор

    Война с Ираном, похищение Мадуро и гибель людей: главе Пентагона грозит импичмент

    Опубликовано:

    Пит Хегсет
    Пит Хегсет. Фото: Finn Gomez/Getty Images

    Министру обороны США Питу Хегсету грозит импичмент. Конгрессмен Томас Масси выдвинул против него восемь обвинений, связанных с военными операциями и нарушениями закона, передает NUR.KZ.

    На официальном сайте конгрессмена сообщается, что министр обороны США Пит Хегсет может столкнуться с процедурой импичмента. Республиканец от штата Кентукки Томас Масси, входящий в юридический комитет Палаты представителей, объявил о намерении вынести этот вопрос на голосование в Конгрессе.

    Всего против главы Пентагона выдвинули восемь пунктов обвинения. Три из них связаны с нарушением закона о военных полномочиях 1973 года из-за продолжения военной операции против Ирана без разрешения Конгресса.

    "Продолжая военные действия против Ирана более 90 дней без разрешения Конгресса, министр Хегсет нарушает закон и должен понести ответственность", - заявил Масси.

    Среди других претензий - игнорирование законов о защите мирного населения, внесудебные убийства не менее 243 человек во время ударов по подозреваемым в наркоторговле, давление на сенатора Марка Келли из-за его высказываний, а также руководство операцией по захвату Николаса Мадуро и Силии Флорес в Венесуэле. Еще один пункт касается начала военной операции в Йемене без разрешения Конгресса.

    Масси призвал президента Дональда Трампа заменить Хегсета до того, как демократы получат контроль над обеими палатами Конгресса в следующем году.

    По словам конгрессмена, в таком случае министру могут грозить слушания и судебные разбирательства. Все перечисленные претензии пока являются обвинениями, изложенными в инициативе об импичменте.

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