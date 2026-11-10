58 человек пострадали из-за утечки химикатов на заводе гранатового сока в США
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Утечка химикатов произошла на заводе по производству гранатового сока в Калифорнии - пострадали 58 человек, из них 11 попали в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC30.
Сообщается, что веществом, утечка которого произошла на заводе, оказался чистящий раствор на основе 15-процентной надуксусной кислоты.
"Всего у нас было 58 пострадавших. 11 человек были доставлены в больницы. Информация об их состоянии пока неизвестна", - сообщил капитан пожарной службы округа Фресно Кейси Хатчингс.
Около 150 сотрудников эвакуировали из двух зданий. Работники, проходившие через зону утечки, жаловались на затрудненное дыхание и головокружение.
В отчете компании, который они передали властям штата, говорится, что примерно 3,8 литра раствора BioSide вытекло через отверстие размером с булавочную головку в трубопроводе для перекачки химиката.
Труба соединяла расположенную за пределами завода емкость с производственным объектом. Вещество попало на мокрый асфальт.
"Это обычное чистящее средство промышленного класса, которое они широко используют. Судя по всему, пары распространились по воздуху, и именно так люди подверглись воздействию вещества", - заявил в пожарной службе.
Прибывшие на место происшествия службы перекрыли несколько перекрестков близ объекта на время проведения проверки.
Позже стало известно, что трубопровод уже отремонтировали, а место утечки промыли. Вечером в воскресенье сотрудники вернулись на завод.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2454282-58-chelovek-postradali-iz-za-utechki-himikatov-na-zavode-granatovogo-soka-v-ssha/
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