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    Елена Антипина
    Шеф-редактор

    Два пассажирских самолета сблизились до 120 метров из-за ошибочного курса

    Опубликовано:

    Два самолета
    Скриншот: Flight radar/KTLA.com

    Федеральное управление гражданской авиации США расследует опасное сближение рейсов Air France и American Airlines в небе над Лос-Анджелесом из-за ошибочного курса одного из лайнеров, пишет KTLA.

    Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало официальное расследование после того, как два пассажирских авиалайнера едва избежали столкновения в воздухе вскоре после взлета из международного аэропорта Лос-Анджелеса (LAX). Инцидент произошел в субботу около 00:20 по местному времени. Экипаж рейса 28 авиакомпании Air France, направлявшийся в Папеэте на острове Таити, совершил несанкционированный поворот и пересек траекторию взлетавшего с параллельной полосы борта American Airlines. По данным трекеров, расстояние между судами сократилось по вертикали примерно до 400 футов (около 120 метров). На борту обоих самолетов суммарно находилось около 500 человек.

    Трагедию предотвратило экстренное вмешательство авиадиспетчеров, зафиксированное на аудиозаписи. Диспетчер немедленно приказал экипажу Air France лечь на курс 270, а пилотам American Airlines передал предупреждение об опасном сближении и потребовал сохранять высоту в 2000 футов. В ответ на вопросы диспетчера о нарушении согласованной схемы вылета (SID) французский пилот заявил, что выполнял процедуру вылета SUMMR TWO. После нормализации обстановки регулятор зафиксировал "возможное отклонение пилота" и передал экипажу телефон для связи с властями.

    Опытный инструктор и экс-пилот ВВС США капитан Ричард Леви отметил, что за 41 год практики в гражданской авиации впервые сталкивается со случаем выбора неверной схемы вылета в компьютере борта. Он подчеркнул, что в кабинах наверняка сработала система TCAS, требующая набора высоты или снижения. Представитель Air France подтвердил, что экипаж рейса AF028 скорректировал траекторию по указанию наземных служб, после чего благополучно приземлился в Папеэте в 05:59 утра. Никто из пассажиров не пострадал.

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