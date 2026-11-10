Отцу Меган Маркл запретили возвращаться в дом престарелых после недавнего ареста

Пансионат для пожилых людей во Флориде отказался принять обратно отца герцогини Сассекской Меган Маркл Томаса Маркла-старшего после его задержания сотрудниками правоохранительных органов, пишет The Blast.

Пансионат для пожилых людей Maravida Senior Living, расположенный в городе Лейкленд, штат Флорида, отказал в возвращении 82-летнему отцу герцогини Сассекской Меган Маркл Томасу Марклу-старшему. Администрация учреждения для престарелых приняла решение не пускать постояльца обратно сразу после его освобождения под залог в суде города Тампа. Поводом для жестких санкций со стороны руководства учреждения стал недавний громкий арест мужчины, проведенный агентами Федерального бюро расследований по обвинению в хранении материалов с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних.

После того как дом престарелых отказался предоставлять жилье обвиняемому, пожилого мужчину временно передали под опеку его старшей дочери, которая проживает в том же городе Лейкленд. В настоящее время Томас Маркл находится в доме родственницы под строгим контролем сотрудников Службы маршалов США, отслеживающих соблюдение условий судебного надзора и домашнего ареста.

Очевидцы зафиксировали, как сожитель другой дочери обвиняемого Саманты Маркл Марк Филлипс вывозил личные вещи пенсионера из его комнаты в пансионате. На кадрах видно, как мужчина выносил в автомобиль костыли, ходунки, коробку с телевизором и мешки с вещами. Сам 82-летний пенсионер, передвигающийся на инвалидной коляске после ампутации ноги, категорически отрицает все выдвинутые обвинения, называя их клеветой со стороны сына. В случае вынесения обвинительного приговора в федеральном суде отцу герцогини грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.

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