Сразу 66 солдат получили смертный приговор в Конго

В Демократической Республике Конго военный суд вынес смертный приговор 66 солдатам. Еще четверых военнослужащих оправдали, один получил срок, передает NUR.KZ со ссылкой на ACP.

В Демократической Республике Конго 66 военнослужащих приговорили к смертной казни по итогам судебного разбирательства. Их обвиняли в трусости, военном мятеже и неповиновении приказам.

"Военный суд гарнизона Гома приговорил 66 солдат к смертной казни. Сержант был приговорен к 10 годам основного тюремного заключения с учетом существенных смягчающих обстоятельств", - говорится в заявлении.

Еще четверых военнослужащих оправдали. Среди них капитан, занимавший должность начальника разведки.

Изначально под следствием находились 54 военнослужащих. Позже к ним присоединились еще 16 человек, а затем были произведены дополнительные задержания.

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