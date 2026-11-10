Результаты выборов мэра в Перу определили подбрасыванием монеты
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В Перу победителя выборов мэра округа Конима в регионе Пуно определили с помощью подбрасывания монеты - кандидаты набрали одинаковое количество голосов, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Как сообщила газета La Republica, после обработки всех избирательных протоколов 4 ноября комиссия провела публичную жеребьевку.
Выяснилось, что кандидат от партии Somos Peru Рубен Киспе Капаханья и его соперник от партии País para Todos Саломино Мамани Киспе получили по 671 голосу.
Представитель Киспе выбрал одну из пяти монет номиналом один перуанский соль и сторону "решка", тогда как его сопернику достался "орел".
Член избирательной комиссии подбросил монету, которая упала решкой вверх. По итогам жеребьевки победителем признали Киспе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2454246-rezultaty-vyborov-mera-v-peru-opredelili-podbrasyvaniem-monety/
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