Результаты выборов мэра в Перу определили подбрасыванием монеты

В Перу победителя выборов мэра округа Конима в регионе Пуно определили с помощью подбрасывания монеты - кандидаты набрали одинаковое количество голосов, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщила газета La Republica, после обработки всех избирательных протоколов 4 ноября комиссия провела публичную жеребьевку.

Выяснилось, что кандидат от партии Somos Peru Рубен Киспе Капаханья и его соперник от партии País para Todos Саломино Мамани Киспе получили по 671 голосу.

Представитель Киспе выбрал одну из пяти монет номиналом один перуанский соль и сторону "решка", тогда как его сопернику достался "орел".

Член избирательной комиссии подбросил монету, которая упала решкой вверх. По итогам жеребьевки победителем признали Киспе.

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