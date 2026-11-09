Франция обвинила Иран в организации кибератак на холодильники в супермаркетах

За октябрьскими кибератаками на холодильники и морозильники во французских супермаркетах стоит иранский Корпус стражей исламской революции, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«Это была первая такая крупномасштабная кибератака с целью диверсии на нашей территории, и она представляет собой серьезное покушение на наши национальные интересы и безопасность народа Франции», — заявил министр на пресс-конференции в Париже.

Он добавил, что против всех виновных в этой кибератаке будут введены общеевропейские санкции.

По словам французского министра, в МИД также вызвали посла Ирана в Париже, чтобы «выразить решительный протест в связи с этим крайне тяжким деянием».

Барро добавил, что Франция предпримет «любые другие необходимые и соразмерные меры» в ответ на произошедшее, чтобы «предостеречь тех, кто мог бы попытаться повторить подобное».

Иран пока не прокомментировал заявление Барро.

В ходе кибератаки, произошедшей 11–12 октября и затронувшей сотни супермаркетов по всей Франции, хакеры получили контроль над программным обеспечением, регулирующим температуру холодильного оборудования, и повысили температуру в них — по данным одной из пострадавших сетей, до 50 градусов Цельсия, из-за чего продукты испортились. Ущерб составил миллионы евро.

Атака затронула более 100 супермаркетов сети Coopérative U, а также 180 магазинов сети Intermarché и входящего в нее бренда Netto.

Пострадали и другие крупные розничные сети, включая Carrefour, Monoprix и E.Leclerc; целью хакеров стало программное обеспечение, разработанное датской компанией Danfoss. Оно позволяет торговым сетям дистанционно управлять холодильным оборудованием.

2 ноября аналогичные кибератаки произошли еще в девяти странах Европы: Финляндии, Эстонии, Швеции, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Ирландии, Италии и Португалии. От этой атаки пострадали более 100 магазинов.

Прокурор Парижа Лор Бекко в понедельник заявила, что по факту кибератаки на супермаркеты прокуратура начала расследование в отношении хакерской группы «Шахид Кавех», связанной с киберцентром КСИР, и двоих членов ее руководства.

Французские власти не сообщили, на основании чего пришли к выводу об ответственности Ирана; при этом установление виновных в кибератаках — задача крайне сложная, поскольку хакеры тщательно скрывают свое местонахождение.

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