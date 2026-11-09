Виктор Орбан высказался о возможном задержании брата

Брата Виктора Орбана могли задержать в Венгрии по подозрению в контрабанде людей. Экс-премьер считает происходящее политическим давлением со стороны властей, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Брата бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Арона могли задержать по подозрению в контрабанде людей. Об этом сообщил действующий глава правительства Петер Мадьяр на своей странице в X.

"Согласно сообщениям прессы, брат Виктора Орбана, Арон Орбан, был взят под стражу по подозрению в контрабанде людей. Национальное управление по возвращению активов и защите информации и Национальное бюро расследований продолжают расследование", - написал Мадьяр.

О возможной полицейской операции ранее сообщило венгерское издание Kontroll. По его сведениям, правоохранители задержали нескольких человек, среди которых мог быть и Арон Орбан. Журналисты Telex также сообщили о проведении операции, однако их источники не смогли подтвердить задержание брата экс-премьера.

Как сообщает Kontroll, операция по задержанию была проведена Национальным управлением по возвращению и защите активов (NVVH) и Национальным бюро расследований (NNI). Всего было задержано несколько человек. Также правоохранители провели обыски в Будапеште и в других городах.

Орбан потребовал привлечь правительство к ответственности. "Цель этой грязной игры - устранить политического оппонента и построить однопартийную систему. Я - мишень, мой брат - всего лишь инструмент", - написал бывший глава правительства в Facebook.

Отмечается, Орбан возглавлял правительство с 2010 года, однако проиграл парламентские выборы в апреле 2026-го. "Тиса" получила 141 из 199 мест в парламенте, а Мадьяр 9 мая вступил в должность премьер-министра.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пригрозил бывшему главе правительства Виктору Орбану пожизненным заключением.

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