Легенда мирового дзюдо планирует баллотироваться на пост президента Франции

Знаменитый французский спортсмен намерен сменить спортивную карьеру на политическую и уже заявил, что рассчитывает собрать необходимые подписи для участия в выборах, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Пятикратный олимпийский чемпион и 12-кратный чемпион мира по дзюдо Тедди Ринер намерен участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году. О своем решении 37-летний спортсмен сообщил в соцсети X.

В интервью газете Le Parisien Ринер отметил, что он "ни правый, ни левый", и стремится стать "президентом, который объединяет".

Ринер сказал, что не будет сейчас оценивать работу действующего президента Эмманюэля Макрона.

"Я не ищу виноватых. Я здесь, чтобы искать решения", - добавил дзюдоист.

По словам Ринера, он будет финансировать предвыборную кампанию "из собственного кармана" и уверен, что соберет необходимые 500 подписей.

Ринер брал золото на Олимпиадах 2012, 2016 и 2024 годов в категории свыше 100 кг, а также побеждал на Играх в Токио и Париже в командных турнирах. На Олимпиаде в Токио ему помешал взять золото россиянин Тамерлан Башаев.

Отмечается, что выборы президента Франции пройдут 18 апреля.

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