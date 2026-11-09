Легенда мирового дзюдо планирует баллотироваться на пост президента Франции
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Знаменитый французский спортсмен намерен сменить спортивную карьеру на политическую и уже заявил, что рассчитывает собрать необходимые подписи для участия в выборах, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Пятикратный олимпийский чемпион и 12-кратный чемпион мира по дзюдо Тедди Ринер намерен участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году. О своем решении 37-летний спортсмен сообщил в соцсети X.
В интервью газете Le Parisien Ринер отметил, что он "ни правый, ни левый", и стремится стать "президентом, который объединяет".
Ринер сказал, что не будет сейчас оценивать работу действующего президента Эмманюэля Макрона.
"Я не ищу виноватых. Я здесь, чтобы искать решения", - добавил дзюдоист.
По словам Ринера, он будет финансировать предвыборную кампанию "из собственного кармана" и уверен, что соберет необходимые 500 подписей.
Ринер брал золото на Олимпиадах 2012, 2016 и 2024 годов в категории свыше 100 кг, а также побеждал на Играх в Токио и Париже в командных турнирах. На Олимпиаде в Токио ему помешал взять золото россиянин Тамерлан Башаев.
Отмечается, что выборы президента Франции пройдут 18 апреля.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2454120-legenda-mirovogo-dzyudo-planiruet-ballotirovatsya-na-post-prezidenta-francii/
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