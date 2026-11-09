Взрыв на металлургическом заводе прогремел в Турции: есть погибшие (видео)
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После взрыва на металлургическом предприятии в турецком Измире начался пожар. Сообщается о погибших и раненых, часть рабочих могла оказаться под завалами, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Взрыв произошел на металлургическом заводе Habaş в районе Алиага турецкой провинции Измир. После этого на предприятии вспыхнул пожар, передает РИА Новости со ссылкой на перевод публикации издания Akşam.
İzmir’in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ’ta patlama oldu. Çok sayıda yaralı olduğu öne sürülüyor. Duman, İzmir’den de görünüyor. https://t.co/VkcBOCZWaH— Merih Ak (@MerihAk) November 9, 2026
На место происшествия направили пожарные расчеты. Спасатели приступили к ликвидации возгорания.
По данным телеканала NTV, в результате взрыва есть погибшие и пострадавшие. Большое число рабочих, как сообщается, осталось под завалами.
İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlamanın ardından yükselen yoğun dumanlar kameraya yansıdı. İzmir habaş lpg patlama teoman çorum ederson cevad prekazi ilham aliyev irfan can kahveci burak yılmaz amed murat yönaç emre aydın erdin özel münir korkmaz bakan gürlek parti meclisi melek subaşı aylık 500 ümit özdağ https://t.co/5jdKZNmOss— OZAN ÖZTÜRK (@ozanozturk_tr) November 9, 2026
Информация о количестве жертв и раненых, причинах происшествия и размере ущерба уточняется.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2454072-vzryv-na-metallurgicheskom-zavode-progremel-v-turcii-est-pogibshie-video/
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