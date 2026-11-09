"Вызывает беспокойство у некоторых": Эрдоган ответил противникам союза Турции и Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Азербайджан сделал заявление для тех, кто пытается ослабить братские отношения двух стран, передает NUR.KZ.

По данным издания Report, Эрдоган посетил Азербайджан с официальным визитом. Во время визита он несколько раз подчеркнул, что те, кто стремится ослабить братство Азербайджана и Турции, никогда не достигнут своей цели.

"Радость Баку - это радость Анкары. Гордость Шуши мы считаем гордостью всей нации. Нынешнее положение Организации тюркских государств (ОТГ) является наиболее ярким примером нашей общей воли и совместных усилий", - сказал Эрдоган на пресс-конференции с Ильхамом Алиевым.

Еще одно местное издание Minval приводит другую цитату Эрдогана. Он подчеркнул, что попытки посеять раздор между Турцией и Азербайджаном обречены на провал. По его мнению, сотрудничество Турции и Азербайджана и других тюркских государств вызывает беспокойство у некоторых сил.

Эрдоган предупредил, что те, кто не может разрушить это единство напрямую, могут пытаться подорвать его посредством различных провокаций.

"Особенно важно быть внимательными и бдительными перед лицом подобных игр. Мы не должны доверять дезинформации и должны по каждому вопросу поддерживать прямые, искренние и открытые каналы коммуникации", - сказал турецкий лидер.

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