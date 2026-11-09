"Вызывает беспокойство у некоторых": Эрдоган ответил противникам союза Турции и Азербайджана
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Азербайджан сделал заявление для тех, кто пытается ослабить братские отношения двух стран, передает NUR.KZ.
По данным издания Report, Эрдоган посетил Азербайджан с официальным визитом. Во время визита он несколько раз подчеркнул, что те, кто стремится ослабить братство Азербайджана и Турции, никогда не достигнут своей цели.
"Радость Баку - это радость Анкары. Гордость Шуши мы считаем гордостью всей нации. Нынешнее положение Организации тюркских государств (ОТГ) является наиболее ярким примером нашей общей воли и совместных усилий", - сказал Эрдоган на пресс-конференции с Ильхамом Алиевым.
Еще одно местное издание Minval приводит другую цитату Эрдогана. Он подчеркнул, что попытки посеять раздор между Турцией и Азербайджаном обречены на провал. По его мнению, сотрудничество Турции и Азербайджана и других тюркских государств вызывает беспокойство у некоторых сил.
Эрдоган предупредил, что те, кто не может разрушить это единство напрямую, могут пытаться подорвать его посредством различных провокаций.
"Особенно важно быть внимательными и бдительными перед лицом подобных игр. Мы не должны доверять дезинформации и должны по каждому вопросу поддерживать прямые, искренние и открытые каналы коммуникации", - сказал турецкий лидер.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2454069-vyzyvaet-bespokoystvo-u-nekotoryh-erdogan-i-aliev-vyskazalis-o-bratstve-turcii-i-azerbaydzhana/
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