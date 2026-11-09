Зарплаты в Кыргызстане будут пересматривать с учетом инфляции
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В Кыргызстане изменили Трудовой кодекс: работодатели должны будут учитывать рост цен на товары и услуги при повышении реального содержания заработной платы, передает NUR.KZ со ссылкой на Kaktus.media.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, который обязывает работодателей индексировать зарплаты с учетом роста цен на товары и услуги.
Поправки внесли в Трудовой кодекс.
Согласно поправкам, работодатели обязаны обеспечивать повышение уровня реального содержания заработной платы в связи с ростом цен на товары и услуги.
Порядок индексации будет фиксироваться в коллективных договорах, соглашениях или локальных актах организаций.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2454063-zarplaty-v-kyrgyzstane-budut-peresmatrivat-s-uchetom-inflyacii/
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