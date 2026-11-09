Зарплаты в Кыргызстане будут пересматривать с учетом инфляции

В Кыргызстане изменили Трудовой кодекс: работодатели должны будут учитывать рост цен на товары и услуги при повышении реального содержания заработной платы, передает NUR.KZ со ссылкой на Kaktus.media.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, который обязывает работодателей индексировать зарплаты с учетом роста цен на товары и услуги.

Поправки внесли в Трудовой кодекс.

Согласно поправкам, работодатели обязаны обеспечивать повышение уровня реального содержания заработной платы в связи с ростом цен на товары и услуги.

Порядок индексации будет фиксироваться в коллективных договорах, соглашениях или локальных актах организаций.

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