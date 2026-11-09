Армения может лишиться права голоса в ОДКБ: что заявили в парламенте страны

В парламенте Армении заявили об отсутствии инициатив по ОДКБ, однако на саммите организации 11 ноября могут обсудить лишение республики права голоса, передает NUR.KZ со ссылкой на "Известия".

В парламенте Армении нет инициатив, связанных с Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил член постоянной комиссии Национального собрания по вопросам обороны и безопасности Гегам Манукян.

"В парламенте сейчас на деловом этапе никаких шагов, никаких инициатив нет насчет ОДКБ, просто есть только заявления правительственных депутатов и [премьер-министра] Никола Пашиняна", - подчеркнул парламентарий.

По его словам, многие в парламенте критикуют положение дел касательно ОДКБ.

На саммите организации 11 ноября могут обсудить лишение Армении права голоса.

Ранее мы сообщали, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян прокомментировал призыв бывшего генсека ОДКБ исключить республику из организации.

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