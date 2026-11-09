Стрельба в Польше: подозреваемый умер в больнице

Полиция Малопольского воеводства на своей странице в соцсети Х сообщила о смерти подозреваемого в стрельбе в центре Кракова, передает NUR.KZ.

"Мы сообщаем, что виновник трагических событий скончался сегодня ранним утром в больнице", - говорится в заявлении.

Ранее мы писали, что стрельба произошла в центре польского Кракова - сообщалось о погибших и раненых.

Траур объявили 8 и 9 ноября в связи со стрельбой в Кракове.

Позже сообщалось, что полицейские обнаружили мертвых людей в доме подозреваемого преступника. Позже выяснилось, что были убиты его родители и сестра.

Прокуратура возбудила дело по статье "терроризм" после стрельбы в Кракове.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Польши Каролю Навроцкому в связи с гибелью людей в результате стрельбы в Кракове.

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