Стрельба в Польше: подозреваемый умер в больнице
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Полиция Малопольского воеводства на своей странице в соцсети Х сообщила о смерти подозреваемого в стрельбе в центре Кракова, передает NUR.KZ.
"Мы сообщаем, что виновник трагических событий скончался сегодня ранним утром в больнице", - говорится в заявлении.
Ранее мы писали, что стрельба произошла в центре польского Кракова - сообщалось о погибших и раненых.
Траур объявили 8 и 9 ноября в связи со стрельбой в Кракове.
Позже сообщалось, что полицейские обнаружили мертвых людей в доме подозреваемого преступника. Позже выяснилось, что были убиты его родители и сестра.
Прокуратура возбудила дело по статье "терроризм" после стрельбы в Кракове.
Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Польши Каролю Навроцкому в связи с гибелью людей в результате стрельбы в Кракове.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2453925-strelba-v-polshe-podozrevaemyy-umer-v-bolnice/
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