14 человек погибли в пожаре в ЖК в Китае (фото, видео)
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
14 человек стали жертвами пожара в жилом комплексе в провинции Шаньси - об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что возгорание произошло накануне, 8 ноября, в 16:59 по местному времени в одном из жилых комплексов в районе Инцзэ города Тайюань.
На текущий момент известно о 14 погибших и более 30 пострадавших.
Причина пожара пока не установлена, ведется расследование. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП.
MASSIVE FIRE BROKE OUT IN CHINA BUILDING A couple in China left hanging from a window as fire engulfed their whole building. Flames ripped through the core — 5 KILLED. #China #Fire #BreakingNews #PrayForChina https://t.co/U0yXBitEZX— Saima Komal (@Saimakomal129) November 8, 2026
Five people have died and 38 others were hospitalized after a fire broke out in Taiyuan, the capital of north China's Shanxi Province, on Sunday. The blaze was extinguished by 7 p.m., with search and rescue operations concluding later that evening. #China https://t.co/eMTD7MGML6— 生态中国 (@EcologicalChina) November 8, 2026
#BREAKING: At least five people have died and 38 others have been taken to hospital following a high-rise building fire in Taiyuan, Shanxi Province, China. #Taiyuan #Fire #Shanxi #China https://t.co/B1v2DiqB8k— Newslive 24x7 ︎ (@kanpurtak) November 8, 2026
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2453817-14-chelovek-pogibli-v-pozhare-v-zhk-v-kitae-foto-video/
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