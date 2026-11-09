Меган Маркл раскритиковали за нестыковки в заявлениях о скандале вокруг ее отца Томаса Маркла

jitsu gif
МОЯ ЛЕНТА
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Реальные цены
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Техника
  • Бизнес
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
    О проекте
    О нас пишут
    Авторы
    Как мы работаем
    Принципы работы
    Условия пользования
    Правила использования материалов
    Пользовательское соглашение
    Политика конфиденциальности
    Правила комментирования
    Правила проведения розыгрыша
    Редакция
    editor@corp.nur.kz
    Главный офис
    info@corp.nur.kz
    +7 (727) 339 80 38
    Реклама
    +7 (771) 718 52 98
    Вакансии
    vacancy-nur.tilda.ws
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Елена Антипина
    Шеф-редактор

    Меган Маркл раскритиковали за нестыковки в заявлениях о скандале вокруг ее отца Томаса Маркла

    Опубликовано:

    Меган Маркл
    Меган Маркл. Фото: Fabrice COFFRINI / AFP via Getty Images

    Герцогиня Сассекская выпустила противоречивые комментарии по поводу обвинений против своего отца, разойдясь в датах с полицией Лондона, что эксперты назвали серьезным пиар-провалом, пишет The Blast.

    Герцогиня Сассекская Меган Маркл оказалась в центре нового скандала из-за попытки публично объяснить многолетний разрыв со своим отцом Томасом Марклом-старшим. Поводом для критики стали расхождения между словами герцогини и официальными данными правоохранительных органов касательно сроков, когда ей впервые стало известно о тревожных обвинениях в адрес родственника.

    Изначально 45-летняя Меган заявила, что узнала о претензиях к отцу еще в 2018 году, когда ей показали соответствующую переписку и заверили в проведении проверки. Однако менее чем через сутки Скотленд-Ярд опроверг эту хронологию: представитель лондонской полиции подтвердил, что письмо с заявлениями о предполагаемых правонарушениях за пределами Великобритании поступило в ведомство только в январе 2019 года, после чего его перенаправили в офис Сассекских. В полиции добавили, что рассматривают вопрос о передаче материалов в Независимый офис по вопросам поведения полиции (IOPC) для проверки собственных действий.

    После публикации полицейского отчета представитель герцогини оперативно выпустил второе заявление за двое суток, признав неточность формулировок. Сторона Меган Маркл пояснила, что при попытке вспомнить события семилетней давности без личного дневника или архивных записей она могла ошибиться на несколько месяцев, и призвала считать дату Скотленд-Ярда верной.

    Эксперты в области связей с общественностью назвали поспешную реакцию Меган полным коммуникационным кошмаром. По мнению специалистов, попытка оправдаться сместила фокус внимания прессы с сути самого дела на достоверность слов герцогини, а выпуск двух противоречивых заявлений за сорок восемь часов нанес сильнейший удар по ее репутации.

    Тем временем полиция Филиппин продвинулась в расследовании в отношении бывшего дома Томаса Маркла в городе Себу. Исполняющий обязанности директора Национальной полиции Филиппин генерал-майор Уилсон Асуэта сообщил, что в ходе обысков на изъятых компьютерах и телефонах были найдены материалы с сексуализированным насилием над детьми. Сейчас следователи проверяют принадлежность устройств отцу герцогини.

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram