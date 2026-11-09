Меган Маркл раскритиковали за нестыковки в заявлениях о скандале вокруг ее отца Томаса Маркла

Герцогиня Сассекская выпустила противоречивые комментарии по поводу обвинений против своего отца, разойдясь в датах с полицией Лондона, что эксперты назвали серьезным пиар-провалом, пишет The Blast.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл оказалась в центре нового скандала из-за попытки публично объяснить многолетний разрыв со своим отцом Томасом Марклом-старшим. Поводом для критики стали расхождения между словами герцогини и официальными данными правоохранительных органов касательно сроков, когда ей впервые стало известно о тревожных обвинениях в адрес родственника.

Изначально 45-летняя Меган заявила, что узнала о претензиях к отцу еще в 2018 году, когда ей показали соответствующую переписку и заверили в проведении проверки. Однако менее чем через сутки Скотленд-Ярд опроверг эту хронологию: представитель лондонской полиции подтвердил, что письмо с заявлениями о предполагаемых правонарушениях за пределами Великобритании поступило в ведомство только в январе 2019 года, после чего его перенаправили в офис Сассекских. В полиции добавили, что рассматривают вопрос о передаче материалов в Независимый офис по вопросам поведения полиции (IOPC) для проверки собственных действий.

После публикации полицейского отчета представитель герцогини оперативно выпустил второе заявление за двое суток, признав неточность формулировок. Сторона Меган Маркл пояснила, что при попытке вспомнить события семилетней давности без личного дневника или архивных записей она могла ошибиться на несколько месяцев, и призвала считать дату Скотленд-Ярда верной.

Эксперты в области связей с общественностью назвали поспешную реакцию Меган полным коммуникационным кошмаром. По мнению специалистов, попытка оправдаться сместила фокус внимания прессы с сути самого дела на достоверность слов герцогини, а выпуск двух противоречивых заявлений за сорок восемь часов нанес сильнейший удар по ее репутации.

Тем временем полиция Филиппин продвинулась в расследовании в отношении бывшего дома Томаса Маркла в городе Себу. Исполняющий обязанности директора Национальной полиции Филиппин генерал-майор Уилсон Асуэта сообщил, что в ходе обысков на изъятых компьютерах и телефонах были найдены материалы с сексуализированным насилием над детьми. Сейчас следователи проверяют принадлежность устройств отцу герцогини.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.