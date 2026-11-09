Столкновение поездов в Египте: семь человек погибли, более 100 пострадали (фото, видео)
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Сход вагонов поезда произошел из-за столкновения двух локомотивов в Египте - погибли семь человек более 100 пострадали, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
В Минздраве страны подтвердили гибель семи человек. Среди них - машинист поезда, который скончался в больнице.
"112 получили увечья, 45 пострадавших уже выписаны из медицинских учреждений в связи с улучшением состояния", - заявили в ведомстве.
Управление национальных железных дорог Египта сообщило подробности случившейся трагедии.
"В воскресенье, 8 ноября, произошло столкновение поезда "Тахья Миср" (№ 134, маршрут Гиза — Файюм) с хвостовой частью поезда № 2010 (маршрут Каир — Асуан). Инцидент произошел на участке между станциями Кафр-Аммар и Эр-Ракка. В результате схода с рельсов нескольких вагонов пострадали пассажиры", - заявили в ведомстве.
Egypt CRANE CABLE SNAPS while TRYING to CLEAR WRECKAGE of DERAILED TRAIN — CARRIAGE CRASHES DOWN 7 KILLED, 112 INJURED after 2 TRAINS COLLIDE https://t.co/ZezIkdOGqV— RT (@RT_com) November 8, 2026
UPDATE: Two trains collided in Al-Ayyat, Giza, Egypt, derailing four carriages. Local reports indicate around 150 injuries and the death of a train driver. Egypt's Health Ministry has officially confirmed 64 injuries so far. Emergency operations continue at the scene. https://t.co/cCJ8iyxvJN— DDF NEWS (@ddfmarketing1) November 8, 2026
Four train carriages have overturned in a major derailment, with up to 150 injuries reported and more than 50 ambulances dispatched to the scene in Giza, Egypt. https://t.co/PMGZobDwl7— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 8, 2026
BREAKING: A Cairo-Aswan train derailed in Ayatt, Giza Governorate, Egypt, on Sunday, injuring at least 50 people. https://t.co/u06hN4x8Jx— World Source News (@Worldsource24) November 8, 2026
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2453709-stolknovenie-poezdov-v-egipte-sem-chelovek-pogibli-bolee-100-postradali-foto-video/
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