СМИ: Нетаньяху пытался убедить США возобновить масштабные удары по Ирану

Биньямин Нетаньяху добивался согласия США на новые удары по Ирану, но Трамп не захотел обострять ситуацию до выборов в Конгресс, передает NUR.KZ со ссылкой на "Известия".

Израиль подготовил план новой военной операции против Ирана, которую планировали начать 10 октября и проводить в течение нескольких дней. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пытался заручиться поддержкой США для ее проведения, передает "Известия" со ссылкой на перевод публикации Financial Times.

По данным издания, в начале октября израильские военные подготовили план операции, которую предполагалось начать 10 октября и проводить в течение нескольких дней. Целями должны были стать ядерные объекты Ирана, электростанции и другие объекты инфраструктуры.

Однако президент США Дональд Трамп, как сообщает газета, дал понять израильской стороне, что Вашингтон не намерен предпринимать шаги, способные привести к эскалации, до промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября.

При этом собеседники FT допускают, что обсуждение возможного возобновления военной операции может быть способом оказать давление на Тегеран и добиться от иранских властей уступок.

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