Истребитель разбился во Франции: найдено тело одного из членов экипажа

Во Франции разбился истребитель Mirage 2000D, возвращавшийся с задания. На месте крушения обнаружили тело одного из членов экипажа, передает NUR.KZ со ссылкой на "Известия".

Истребитель Mirage 2000D военно-воздушных сил Франции потерпел крушение в районе Рожевиля в департаменте Мерт-и-Мозель. Один из членов экипажа погиб, судьба второго пока неизвестна, передает "Известия" со ссылкой на перевод публикации Le Monde.

"По данным французских ВВС и космических сил, во вторник, 20 сентября, <…> самолет Mirage 2000D с авиабазы ​​133 Нанси-Оше потерпел крушение при возвращении с задания", - говорится в публикации.

На месте обнаружили тело одного из членов экипажа, его личность пока не установлена. Поиски второго военнослужащего - пилота или оператора систем вооружения - продолжаются.

Самолет принадлежал истребительной эскадрилье 2/3 "Шампань". Для установления причин крушения начаты расследования в области безопасности полетов и судебное разбирательство.

Как сообщил мэр Понт-а-Муссона Анри Лемойн, обломки самолета обнаружили с помощью беспилотника. По словам мэра Рожевиля Паскаля Дойотта, очевидцы слышали громкий взрыв и видели огненный шар.

В поисковой операции задействованы пожарные и спасательные службы департамента Мерт-и-Мозель, специалисты ВВС и жандармерия. Местность, включающую поля и леса, также обследуют с вертолета.

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