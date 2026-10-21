Истребитель разбился во Франции: найдено тело одного из членов экипажа
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Во Франции разбился истребитель Mirage 2000D, возвращавшийся с задания. На месте крушения обнаружили тело одного из членов экипажа, передает NUR.KZ со ссылкой на "Известия".
Истребитель Mirage 2000D военно-воздушных сил Франции потерпел крушение в районе Рожевиля в департаменте Мерт-и-Мозель. Один из членов экипажа погиб, судьба второго пока неизвестна, передает "Известия" со ссылкой на перевод публикации Le Monde.
"По данным французских ВВС и космических сил, во вторник, 20 сентября, <…> самолет Mirage 2000D с авиабазы 133 Нанси-Оше потерпел крушение при возвращении с задания", - говорится в публикации.
На месте обнаружили тело одного из членов экипажа, его личность пока не установлена. Поиски второго военнослужащего - пилота или оператора систем вооружения - продолжаются.
Самолет принадлежал истребительной эскадрилье 2/3 "Шампань". Для установления причин крушения начаты расследования в области безопасности полетов и судебное разбирательство.
Как сообщил мэр Понт-а-Муссона Анри Лемойн, обломки самолета обнаружили с помощью беспилотника. По словам мэра Рожевиля Паскаля Дойотта, очевидцы слышали громкий взрыв и видели огненный шар.
В поисковой операции задействованы пожарные и спасательные службы департамента Мерт-и-Мозель, специалисты ВВС и жандармерия. Местность, включающую поля и леса, также обследуют с вертолета.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2445819-istrebitel-razbilsya-vo-francii-naydeno-telo-odnogo-iz-chlenov-ekipazha/
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