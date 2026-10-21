Еврокомиссия намерена включить в 22-й пакет санкций ограничения против российской нефти
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Еврокомиссия хочет включить новые ограничения против российской нефти в санкционный пакет. Планы Европы прокомментировала представитель МИД РФ, передает NUR.KZ.
Как сообщает ТАСС, несмотря на европейский энергетический кризис, Еврокомиссия и евродипслужба планирует включить в 22-й пакет санкций против РФ новые рестрикции против российской нефти.
Ограничения могут также коснутся энергетического и банковского секторов России. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на сессии Европарламента в Страсбурге.
На данное заявление отреагировала представитель МИД России Мария Захарова.
"Главный приз в номинации "Мыши кололись и плакали, но продолжали грызть кактус", - написала она в своем Telegram-канале.
По информации РБК, недавно министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили 22-й пакет антироссийских санкций. В список вошли около 1,6 тыс. физических и юридических лиц. Каллас отмечала, что это "крупнейший" пакет санкций против России.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2445570-evrokomissiya-namerena-vklyuchit-v-22-y-paket-sankciy-ogranicheniya-protiv-rossiyskoy-nefti/
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