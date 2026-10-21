Госдолг США обновил антирекорд
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Государственный долг США обновил антирекорд - за два месяца он прибавил около 400 млрд долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что об этом свидетельствуют данные американского Минфина.
19 августа госдолг США преодолел отметку в 40 триллионов долларов. Спустя два месяца к этой сумме добавилось около 400 млрд.
По информации казначейства Штатов, объем государственных заимствований с конца августа вырос на 1%. 19 октября госдолг составлял 40,396 триллионов долларов - таким образом он обновил антирекорд.
К 2030 году, по прогнозам аналитиков на основе текущих темпов роста, госдолг США может превысить 50 триллионов долларов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2445540-gosdolg-ssha-obnovil-antirekord/
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