Госдолг США обновил антирекорд

Государственный долг США обновил антирекорд - за два месяца он прибавил около 400 млрд долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что об этом свидетельствуют данные американского Минфина.

19 августа госдолг США преодолел отметку в 40 триллионов долларов. Спустя два месяца к этой сумме добавилось около 400 млрд.

По информации казначейства Штатов, объем государственных заимствований с конца августа вырос на 1%. 19 октября госдолг составлял 40,396 триллионов долларов - таким образом он обновил антирекорд.

К 2030 году, по прогнозам аналитиков на основе текущих темпов роста, госдолг США может превысить 50 триллионов долларов.

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